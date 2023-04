Blisko 1,5 promila, sądowy zakaz i szereg wykroczeń

Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę osobówki. Badanie trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie 32-latka. Posiadał on także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo uzyskaliśmy nagranie z rajdu mężczyzny ulicami miasta. Zarejestrowanym szeregiem wykroczeń drogowych zajmie się zespół do spraw wykroczeń.