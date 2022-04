Policja i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ostrzegają przed „spoofingiem” Data publikacji 28.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści wykorzystują różne metody, aby wzbogacić się cudzym kosztem. Jedną z nich jest „spoofing”, polegający na podszywaniu się pod inne osoby. Wspólnie z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle uświadamiamy o tym procederze w spocie profilaktycznym.

Co to jest „spoofing”? To sposób działania przestępców, polegający na wykorzystywaniu oprogramowania do zmiany nazwy dzwoniącego lub numeru telefonicznego, które na wyświetlaczu swojego urządzenia widzi odbierający. Oszuści najczęściej podszywają się pod przedstawicieli instytucji, policjantów, czy pracowników banków. Scenariusz tego typu ataków jest zwykle taki sam.

Aby uzyskać dostęp do rachunku bankowego swojej ofiary, sprawcy wykorzystują różne triki socjotechniczne. Pojawiające się w większości przypadków presja czasu i poczucie zagrożenia, mają na celu wystraszenie rozmówcy i spowodowanie by działał pod wpływem emocji.

Dlatego kolejną odsłoną współpracy naszej komendy z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest spot dotyczący oszustw metodą „spoofingu”. Przedstawia on sytuację, w której niczego nieświadoma seniorka odbiera połączenie od „pracownika banku”. Osoba ta przekonuje starszą kobietę o tym, że jej oszczędności ulokowane na rachunku bankowym są zagrożone i koniecznie musi zrobić przelew na tzw. bezpieczne konto. Na szczęście do kobiety przychodzi w odwiedziny wnuczek, który uświadamia jej, że to próba oszustwa.

Jednak takie sytuacje nie zawsze kończą się „happy endem”. Jak nie stać się ofiarą przestępców i uchronić swoje oszczędności?

W kontaktach z nieznajomymi kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania - nigdy nie mamy pewności kto do nas dzwoni.

Oszuści umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać naszą łatwowierność, dlatego nigdy nie podawajmy swoich danych wrażliwych i danych konta bankowego.

Każdą telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych konta bankowego powinniśmy traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji samodzielnie wpisać numer banku, zadzwonić i zweryfikować przekazane informacje.

Rozmawiajmy z seniorami o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich niewiedzę i naiwność. Uświadamiajmy ich o tego typu zagrożeniach.

